Preços na produção industrial aumentam em fevereiro na zona euro e UE

Os preços na produção industrial aumentaram, em fevereiro, na comparação homóloga 1,6% na zona euro e 1,8% na União Europeia (UE), segundo o Eurostat.

Face a janeiro, os preços na produção industrial avançaram 0,1% na zona euro e mantiveram-se estáveis na UE.

Na comparação homóloga, as maiores subidas dos preços na produção industrial registaram-se na Estónia (5,4%), na Bulgária (4,4%), na Letónia (3,8%) e na Hungria (3,6%) e as principais quebras no Luxemburgo (-2,0%), na Grécia (-0,7%), na Irlanda e em Chipre (-0,6% cada).

Segundo o gabinete de estatísticas da UE, na variação em cadeia os maiores avanços observaram-se na Estónia (2,2%), na Dinamarca (1,4%), na Eslováquia (1,0%) e na Letónia (0,7%) e os principais recuos na Grécia (-1,1%), no Reino Unido (-0,7%) e na Lituânia (-0,6%).

Em Portugal, o indicador progrediu 0,7% face a fevereiro de 2017 e recuou 0,5% na comparação com janeiro.