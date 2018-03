Preço dos combustíveis dispara na próxima semana

A subida de preços acontece para os automobilistas que utilizam carros movidos a gasolina, tal como os que usam veículos movidos a diesel.

Nos postos de abastecimento, a partir de segunda-feira, é esperado um aumento na ordem de 2,5 cêntimos no preço do gasóleo (combustível mais utilizado em Portugal).

Quanto à gasolina simples deverá ver o seu preço por litro subir na ordem de 3,5 cêntimos a quatro cêntimos.

Na base para este aumento no preço dos combustíveis está a cotação que o petróleo teve nos mercados internacionais, ao longo desta semana.

Deste modo, o preço médio praticado em Portugal para o litro de gasolina simples 95 octanas deverá ser de cerca de 1,49 euros nos postos de abastecimento, a partir de segunda-feira.

Já o gasóleo poderá ver o seu preço fixar-se nos 1,28 euros por litro.

Para antecipar estes valores, como é habitual, é levado em conta o comportamento da moeda e o seu efeito cambial (relação do euro face ao dólar), tal como as estimativas de oferta e procura da matéria-prima, ao longo da semana.

Além disso, as subidas e descidas nos postos de abastecimento podem variar consoante as marcas e as localidades, sendo possível que em alguns postos esse ajustamento não aconteça.