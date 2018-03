Preço dos combustíveis desce na próxima semana

Os combustíveis vão baixar no começo da próxima semana, com os preços em queda a serem verificados tanto na gasolina como no gasóleo. A descida será mais sentida pelos automobilistas que abastecem os seus veículos com gasolina. Se tiver de abastecer, espere para o fazer a partir de segunda-feira já que, previsivelmente, irá pagar menos.