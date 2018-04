Economia Preço da gasolina deve baixar na próxima semana Por

Os automobilistas que abastecem os seus veículos com gasolina têm novidades no que toca ao preço que vão pagar na próxima semana, onde é esperada uma diminuição no custo por litro. Já o preço do gasóleo deverá manter o preço que tem sido praticado ao longo desta última semana.

Nos postos de abastecimento, na semana que vem, quem tem veículos movidos a gasóleo não deverá ter grandes ou nenhumas alterações, já que o preço deverá ser o mesmo ao que vem sendo praticado.

No entanto, para os condutores que abastecem os seus veículos com gasolina estará prevista uma diminuição a rondar um cêntimo por litro.

Deste modo, o preço médio praticado em Portugal para o litro de gasolina simples 95 octanas deverá ser de cerca de 1,49 euros nos postos de abastecimento, a partir de segunda-feira.

Ao levar em conta os dados económicos e a tendência das cotações do petróleo, nas últimas sessões nos mercados internacionais, é possível verificar que o preço do litro do gasóleo, que é o combustível mais utilizado em Portugal, deverá fixar-se nos 1,28 euros por litro.

Gasolina simples 95 octanas: 1,49 euros/litro Gasóleo: 1,28 euros/litro

O custo dos combustíveis reflete a tendência das cotações do petróleo nos mercados internacionais, nas últimas sessões.

Para antecipar estes valores, como é habitual, é levado em conta o comportamento da moeda e o seu efeito cambial (relação do euro face ao dólar), tal como as estimativas de oferta e procura da matéria-prima, ao longo da semana.

Além disso, as subidas e descidas nos postos de abastecimento podem variar consoante as marcas e as localidades, sendo possível que em alguns postos esse ajustamento não aconteça.

Os valores médios aqui antecipados pelo PT Jornal não dispensam, por isso, a consulta das plataformas oficiais (como, por exemplo, a Direção-Geral de Energia e Geologia), durante a próxima semana.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar