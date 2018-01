Preço aumentou com etiqueta enganadora

Por altura da época dos saldos (mas não só) muitas são as estratégias usadas pelos comerciantes para tentar captar a atenção dos clientes e levarem à venda dos seus produtos. Os descontos prometidos e verificados são vários. Porém, e como diz o ditado, ‘nem tudo que parece é’. Às vezes, o desconto que nos tentam fazer crer com as estratégias de marketing… não existe.