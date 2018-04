Precisava de um rim e foi salvo por colega que não via há 50 anos

Walker trabalhava na África do Sul quando, de súbito, se sentiu mal e necessitou de tratamento. O diagnóstico acabou por se revelar errado, sendo que acabou a ser tratado de forma inadequada.

Os rins acabaram por ficar muito afetados e, caso não arranjasse um doador rapidamente, poderia correr risco de vida.

Sugerido por um amigo e sem muitas opções, Kenneth Walker recorreu à escola onde se graduou, em Washington, nos Estados Unidos. Depois de receber uma vasta lista de e-mails, enviou um pedido de apelo “pela vida”.

Foi então que, para sua surpresa, apareceu Charlie Ball, colega da mesma escola mas sem muito contacto com Walker enquanto jovens.

A CNN dá conta desta história de irmandade, divulgando inclusive uma fotografia de ambos.

This man needed a kidney, and a classmate from 50 years ago whom he barely knew answered the call https://t.co/whqLEXLgne pic.twitter.com/1AwG5rL6sA

— CNN (@CNN) 20 de abril de 2018