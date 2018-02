Mundo Praia portuguesa entre as melhores do mundo Por

Na lista das melhores praias do mundo, numa eleição do Trip Advisor, está a Praia da Falésia, situada em Albufeira, no Algarve. Veja o vídeo.

A lista das 25 melhores praias do mundo, eleitas pelos viajantes, foi publicada nesta quarta-feira pelo Trip Advisor.

E Portugal está (bem) representado, com a Praia da Falésia, situada na freguesia de Olhos de Água, em Albufeira.

A reputação daquele local idílico era reconhecida. Mas merece nova distinção, ao ocupar um 12.º lugar, entre as melhores do mundo.

Para os veraneantes, o ‘vá para fora cá dentro’ continua a fazer sentido, num país com recursos imensos, em matéria turística.

Porém, se a opção for procurar outras praias bem classificadas nesta lista, há que visitar a Grace Bay, nas Ilhas Turcas e Caicos, no Mar do Caribe.

A Baía do Sancho, no Brasil, fica com o segundo lugar, à frente da Varadero Beach, em Cuba, que encerra o top-3.

Destaque ainda para o sexto classificado, bem perto de Portugal: a La Concha Beach, sexta classificada, fica em San Sebastián, Espanha.

Veja o vídeo da Praia da Falésia:

