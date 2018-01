Praga de ratos encerra escolas em Lisboa

Segundo avança a TVI, a Escola Secundária do Restelo e da EB1 de Caselas, em Lisboa, foram encerradas, devido a uma praga de ratos. Os alunos só poderão regressar às aulas a partir da próxima terça-feira.

Uma praga de ratos obrigou ao encerramento de dois estabelecimentos de ensino em Lisboa: a Escola Secundária do Restelo e a EB1 de Caselas.

A notícia é avançada pela TVI, que divulga um comunicado do diretor do Agrupamento de Escolas do Restelo, que confirma o fecho dos referidos estabelecimentos de ensino.

De acordo com esse comunicado, os alunos não podem frequentar as aulas “de 25 a 29 de janeiro (inclusive)”.

O agrupamento assume que não estão asseguradas as condições de “condições de higiene e saúde pública”, devido a “uma praga de roedores”.

O problema está circunscrito aos edifícios das escolas, que vão agora ser alvo das medidas de combate à praga.

