PR de Moçambique quer acolher investimentos do Botsuana com “brevidade”

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, expressou hoje o desejo de ver concretizada “com brevidade” a participação do Botsuana em projetos de investimento em território moçambicano.

“Prevalece o nosso desejo para que o Botsuana participe nos projetos de investimento em Moçambique com destaque para os corredores de desenvolvimento, produção e transporte de energia, transportes e comunicações, turismo e agropecuária”, referiu.

Filipe Nyusi falava na receção a Mokgweetsi Masisi, Presidente do Botsuana, que hoje visita Maputo.

Durante o encontro entre as comitivas dos dois países no Palácio da Presidência, o chefe de Estado moçambicano classificou como uma mais-valia a participação do Botsuana em novos projetos “para desenvolvimento dos dois países e dinamização da integração regional e continental”.

“Reiteramos a nossa completa disponibilidade e desejo de ver tais projetos concretizados com a maior brevidade possível”, concluiu.

O discurso de Mokgweetsi Masisi, presidente do Botsuana, alinhou pela mesma posição.

O estadista agradeceu sobretudo “pelo apoio que o Botsuana continua a receber de Moçambique na área da energia [elétrica]”.

Masisi felicitou ainda Nyusi pelos “avanços na consolidação da paz e unidade em Moçambique através do diálogo político com o principal partido da oposição, a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo)”.

O Botsuana acompanha este dossiê de forma especial uma vez que faz parte do Grupo de Contacto para o apoio ao diálogo para a paz.

No encontro entre ambos os chefes de Estado, Nyusi recordou ainda as relações históricas entre os dois países e referiu estar para breve a conclusão do Museu Samora Machel no Botsuana.

A iniciativa visa lembrar a vida e obra do primeiro Presidente de Moçambique, que passou pelo país durante a luta de libertação colonial de Moçambique.

