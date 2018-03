Desporto Postistas e sportinguistas têm clássico ‘servido ao jantar’ Por

FC Porto e Sporting abrem a jornada, nesta sexta-feira, com um clássico, no Estádio do Dragão, com mira ‘apontada’ ao título de campeão nacional. Este será o quarto embate entre as duas formações nesta temporada.

Com um atraso de cinco pontos, os leões sabem que uma derrota a norte poderá comprometer as aspirações na luta pelo título, enquanto que os dragões tentam não ceder na marcha triunfal que tem tido, nesta época, no que ao campeonato diz respeito.

Ainda que com várias baixas de parte a parte, o clássico concentra pressão, paixão e entusiasmo quer do lado portista, quer do lado leonino, sendo que, desta feita, o Benfica ‘corre por fora’, esperando para ver o que fazem os seus eternos rivais.

Se do lado do Sporting Bas Dost, Petrovic e Gelson Martins devem ser baixas (o holandês nem viajou para o norte, enquanto que o extremo português e o sérvio aguardam uma decisão jurídica para saber se os castigos ficam, ou não, sem efeito), do lado portista existem dúvidas quanto à utilização de Aboubakar e Ricardo Pereira.

Mas as baixas não se ficam por aqui. Se o FC Porto não tem Alex Telles e Danilo Pereira (ao que tudo indica), o Sporting também não tem Piccini.

Mesmo com tantas baixas de parte a parte, o clássico deverá ser jogado a ‘alta rotação’ e intensidade, com paixão pelo meio e pressão… ou não estivesse a luta pelo título em jogo.

O embate entre FC Porto e Sporting começa às 20h30 desta sexta-feira.

