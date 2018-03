Desporto “Possivelmente a melhor jogada de Coentrão em cinco anos”, escrevem em Espanha Por

A vitória do Sporting frente ao Viktoria Plzen, esta quinta-feira, a contar para os oitavos de final da Liga Europa ganhou repercussões em Espanha devido à participação de Coentrão no primeiro golo leonino.

O Sporting deu um passo importante rumo aos quartos de final da Liga Europa, com uma vantagem de dois golos para a segunda eliminatória, na República Checa.

Montero foi o marcador de serviço dos leões, mas, em Espanha, a notícia é a excelente jogada de Coentrão no primeiro golo.

Já no período de descontos da primeira parte, Coentrão deu início ao contra-ataque do Sporting, tendo depois feito a assistência, de primeira, para o avançado colombiano receber de peito e encostar para as redes.

De acordo com o As, esta foi “possivelmente a melhor jogada de Coentrão nos últimos cinco anos”.