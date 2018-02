Bruno de Carvalho veio a público, nesta quinta-feira, após a vitória do Sporting, em jogo da Liga Europa com o Astana, fazer um discurso em jeito de despedida. “Possivelmente, foi o último jogo como presidente do Sporting”, disse o líder do Sporting.

Aos jornalistas, na zona mista do estádio do Astana, no Cazaquistão, Bruno de Carvalho referiu que estava invadido de “um duplo sentimento”.

Se estava “feliz” com a vitória, por um lado, por outro, teme que tenha sido o jogo de despedida como líder do emblema verde e branco.

“Sinto-me feliz pelo resultado, por termos dado justiça ao resultado, pois de quatro objetivos continuamos fortes em três e já conquistámos um”, explicou o dirigente.

“Ao mesmo tempo, sinto-me triste, porque, possivelmente, foi o último jogo que fiz como presidente do Sporting. Acho que as pessoas ainda não perceberam o que está em causa. Está em causa uma questão de gratidão e confiança”.

No próximo sábado, os sócios do Sporting são chamados a uma assembleia para votar alguns pontos.

Bruno de Carvalho já avisou que se demite do Sporting se não forem aprovados os três pontos dos estatutos, com pelo menos 75 por cento de votos favoráveis.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar