Possível reforço do Sporting arguido no caso da combinação de resultados

Marcelo, que tem sido apontado como reforço do Sporting, tem o seu nome implicado no caso da suspeita de combinação de resultados. A notícia é avançada, nesta quinta-feira, no jornal das 18:00 na CMTV.

O central do Rio Ave é, de acordo com o canal televisivo do Correio da Manhã, um dos quatro jogadores dos vilacondenses que estão sob suspeita de combinação de resultados.

Em causa está o Feirense-Rio Ave (2-1), que contou para a 20.ª jornada do campeonato na última temporada.

Os nomes dos quatro jogadores que são suspeitos não foram divulgados até este momento.

Apenas a CMTV adianta, nesta quinta-feira, que um dos quatro jogadores é Marcelo, central brasileiro do Rio Ave que tem sido apontado ao Sporting.

A notícia da investigação que quatro jogadores do Rio Ave têm sido alvo foi adiantada, ontem, pela SIC (ver aqui).

O clube de Vila do Conde já tomou posição, entretanto (ver aqui).

