Internacional Posa nua para ser reconhecida como a Kim Kardashian brasileira Por

O Brasil já tem uma Kim Kardashian. Chama-se Jennifer Pamplona e já gastou mais de 572 mil euros em cirurgias para ficar mais semelhante à celebridade norte-americana.

Depois de ter tentado o reconhecimento público como a Susi Humana (a Susi é uma boneca popular no Brasil, no estilo da Barbie), esta brasileira de 25 anos quer agora ser conhecida como a sósia ‘canarinha’ de Kim Kardashian.

Com esse intuito, a jovem fez agora uma produção fotográfica bem ousada, imitando (mais) uma das muitas imagens que ajudaram a socialite norte-americana a ficar famosa à escala global.

Jennifer Pamplona posou completamente nua, exibindo as curvas voluptuosas e cobrindo a pele com brilhantes.

Se o conceito da foto é plagiado, também as semelhanças físicas com Kim Kardashian o são. É que a jovem natural de São Paulo já gastou mais de 572 mil euros em cirurgias plásticas, transformando-se numa sósia da norte-americana.

Entre outras intervenções, Pamplona removeu quatro costelas, injetou mais de dois quilos de gordura no rabo (ver vídeo abaixo) e alterou por duas vezes o nariz.

Apesar das recomendações médicas em contrário, a brasileira já anunciou que pretende aumentar ainda mais o traseiro.

“Admito que, às vezes, penso no dinheiro que gastei nas cirurgias, podia estar no banco. Já gastei muito dinheiro, mas também me sinto mais segura de mim própria e sinto-me melhor”, justificou.

1 PARTILHAS Partilhar Tweetar