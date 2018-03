Ciência Portugueses combatem cancros raros com nova tecnologia Por

A Universidade de Coimbra (UC) desenvolveu um avanço tecnológico na área da saúde que pretende melhorar a investigação e o tratamento do cancro.

A tecnologia agora desenvolvida passa pela produção de ‘Gálio-68’ (um radionuclídeo utilizado no diagnóstico do cancro) que tem, segundo a UC, “maior rendimento, baixo custo e menores resíduos”.

É, no fundo, uma tecnologia “mais amiga do ambiente”.

Os especialistas salientam que os radiofármacos produzidos permitem detetar vários tipos de cancro como “tumores neuroendócrinos e o cancro da próstata”.

“Criámos uma colaboração industrial com um dos líderes mundiais no fabrico de ciclotrões, a empresa belga IBA, de que resultou este processo muito mais eficiente”, explicou Antero Abrunhosa, que dirige os investigadores do Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde da Universidade de Coimbra.

Esta tecnologia já tem interessados no Reino Unido.

Veja a explicação em vídeo:

