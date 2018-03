Nas Notícias Portuguesa menor viaja para a Austrália por paixão que conheceu online Por

Uma rapariga portuguesa, de 15 anos, foi intercetada pela polícia australiana, no Aeroporto de Sidney, quando tentava entrar naquele país para se encontrar com um adolescente que conheceu online.

A jovem de 15 anos, residente com os pais na Suíça, estava dada como desaparecida desde o início da semana, tendo sido intercetada no Aeroporto de Sidney, quando tentava entrar naquele país.

De acordo com o JN, a menor, munida com o passaporte e dinheiro, conseguiu ‘enganar’ as autoridades e viajar sozinha. A jovem não terá viajado diretamente para a Austrália, onde se iria encontrar com um adolescente que conheceu online, tendo passado por um outro país.

As autoridades australianas detiveram a rapariga, que está agora à sua guarda até que os pais cheguem a Sidney.

