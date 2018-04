Insólito Portuguesa faz leilão da virgindade Por

Uma modelo portuguesa, que se identifica simplesmente por Penélope, lançou uma leilão para vender a virgindade e, desse modo, angariar dinheiro com esse aspeto íntimo. “Garanto que vai ser uma noite espetacular”, vaticina a portuguesa.

De acordo com o DailyMail, que fala nesta história, a jovem, de 22 anos, já tem vários interessados neste leilão, que a modelo espera que possa chegar a um milhão de euros.

Para já, Penélope (nome fictício, com o qual se apresenta) terá já recebido propostas no leilão a rondar os 220 mil euros, um valor ainda distante do que é pretendido pela jovem portuguesa que pretende comprar uma casa em Portugal e viajar pelo mundo.

Porém, o maior receio é que “a família descubra”.

A viver em Paris há pouco tempo, a portuguesa não mostra o rosto nem o nome com medo de envergonhar os seus familiares.

“Venho de uma família muito conservadora. Nunca pude namorar ou estar com rapazes e cresci a sentir-me sufocada. Não conseguia ganhar maturidade ou ter ligações mais próximas com ninguém”, explica Penélope.

A jovem lusitana entende que avançou com a ideia do leilão por achar que é uma “boa oportunidade” para fazer dinheiro e mostra-se “100 por cento confiante” no sucesso desta ‘operação’.

“Estarei sempre acompanhada por guarda-costas e todo o pessoal do site tem sido incansável, de confiança, e nunca me fizeram sentir desconfortável.”

Aos eventuais interessados, a jovem portuguesa deixa uma ‘dica’: “Já fui bailarina, pelo que sei mexer-me bem.”

Veja algumas fotos da portuguesa disponíveis no site onde está a ser feito o leilão:

