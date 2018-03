Europa Portuguesa assassinada pelo companheiro na Bélgica Por

Uma portuguesa foi assassinada pelo companheiro, com o qual partilhava uma filha de 9 anos. O crime ocorreu nesta terça-feira, numa taberna em Charleroi, na Bélgica. Foi o último capítulo de uma relação marcada pela violência doméstica e alcoolismo.

Segundo avança o jornal online DH.be, a portuguesa foi morta à facada pelo companheiro, David Vens, numa taberna de que eram proprietários.

O casal, que partilhava uma filha de 9 anos, tinha um histórico de “violência doméstica, “precariedade e alcoolismo”.

Nesta terça-feira, o serviço de emergências recebeu um telefonema de David Vens, que confessava ter matado a companheira.

A polícia deslocou-se ao local e encontrou o homem “deitado”, num cenário de crime: “havia sangue por toda a taberna”.

O crime terá sido preparado: David Vens pediu a um amigo para que lhe tomasse conta da filha e ter-lhe-á dito que certamente iria para a prisão.

“A Maria morreu. Toma conta da menina, que eu provavelmente vou voltar à prisão” disse, segundo a imprensa belga.

As autoridades recolheram testemunhos e suspeitam de que o homicídio tenha sido motivado por “problemas financeiros e por problemas de alcoolismo do homem, que já tinha atacado a Maria da Rocha com uma faca, em discussões anteriores.

6 PARTILHAS Partilhar Tweetar