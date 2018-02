Desporto Português Pedro Kol sagra-se campeão europeu de kickboxing Por

Pedro Kol sagrou-se este domingo campeão europeu de kickboxing ao vencer o italiano Alessandro Moretti por KO, na arena do Campo Pequeno, em Lisboa.

O “combate do ano”, como foi considerado, contou com cerca de 500 pessoas nas bancadas, que tiveram a oportunidade de testemunhar o reconquista do cinturão de campeão europeu (K1), na categoria de menos de 62 quilogramas, por Pedro Kol.

Formado nas escolas do Sporting, Pedro Kol havia perdido a final do ano passado perante o mesmo adversário, tendo sido forçado a abandonar o combate a contas com uma lesão na tíbia.

O guião para a reconquista do cinturão teve partes semelhante, com o atleta português a sofrer uma lesão e a ficar a sangrar da tíbia. Neste ano, porém, o árbitro permitiu que o combate continuasse.

Ao quinto assalto, Pedro Kol conseguiu colar o adversário ao tapete com um golpe, levando a arena do Campo Pequeno à euforia, naquela que foi a “vitória mais saborosa da carreira”.

“O apoio do público foi crucial. É verdade que tive a mesma lesão, mas desta vez o árbitro deixou, e bem, que o combate fosse até ao fim. Assim teve outro sabor”, confessou, em declarações à agência Lusa.

O próximo passo, assumiu o atleta, passa por “recuperar e descansar”, depois de uma preparação de seis meses para a conquista de um título europeu.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar