Português que ganhou o Euromilhões… meteu baixa médica

O operário português que ganhou o Euromilhões ganhou 61 milhões de euros, mas não quis perder o emprego na Continental Mabor. Segundo revela o Jornal de Notícias, o mais recente euromilionário meteu baixa médica.

Um jovem famalicense apostou 2,50 euros no Café Ribeiro, em Famalicão, e foi bafejado pela fortuna: 61 milhões de euros, aos quais tem de ser descontado o imposto de selo, de 20 por cento.

O valor decresce de forma assinalável, mas mesmo assim é mais do que suficiente para deixar qualquer apostador nas nuvens, sem depender de um emprego.

No entanto, o vencedor do jackpot da passada sexta-feira – um operário da Continental Mabor, em Lousado – não se despediu do emprego e está de baixa médica, segundo conta o Jornal de Notícias.

