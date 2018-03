Mundo Português atingindo a tiro em França está em coma induzido Por

Renato Silva, de 26 anos, está em coma induzida com uma bala alojada na cabeça, depois de ter sido baleado pelo marroquino Redouane Lakdim, que lhe roubou o automóvel na manhã desta sexta-feira, marcada pelo ataque em França.

O jovem, natural de Coimbra, estava a realizar um estágio de hotelaria naquela região do sul de França.

“Tinha comprado um carro usado há cerca de dois meses e ia, com um colega de estágio, comprar pão para o lanche de final de curso que iam organizar”, conta um amigo, citado pelo Jornal de Notícias.

Redoune Lakdim terá aproveitado uma paragem no trânsito para se interpor perante o veículo, em Carcassone, disparando sobre o português na cabeça e alvejando mortalmente o outro passageiro.

De acordo com o JN, o Renato foi atirado para a berma, de onde ainda conseguiu contactar a mãe, que só acreditou no sucedido assim que este se mostrou ensanguentado. O jovem português está agora internado em Perpigan com uma bala alojada na cabeça.

Filho de pais emigrantes há dezenas de anos, Renato continuou os estudos em Coimbra, tendo depois viajado para França para continuar o percurso académico.

Segundo José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades, o jovem está internado numa unidade de neurocirurgia em coma induzido, isto porque a bala está alojada num local que impossibilita a extração imediata.

O governante adiantou que está a ser prestado apoio psicológico, de alimentação e alojamento à família de Renato, além da documentação estar a ser tratado pelos serviços consulares, dado o tempo que o pai do jovem está emigrado naquele país.

Esta sexta-feira, “erros na comunicação entre as entidades envolvidas na gestão da crise no local” levaram que fosse divulgada informação errada, que dava conta da morte do jovem português.

