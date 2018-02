Desporto Portugal vence Ucrânia e confirma quartos de final Por

A Seleção portuguesa de futsal venceu a Ucrânia este domingo, por 5-3, e carimbou o primeiro lugar do Grupo C, depois de já ter assegurado a passagem aos quartos de final do Europeu.

Portugal assegurou o 1.º lugar do Grupo C do Europeu de futsal, este domingo, ao derrotar a seleção da Ucrânia por 5-3.

Os comandados de Jorge Brás chegaram à vantagem por 2-0, fruto dos golos de Bruno Coelho e Tiago Brito, mas permitiu a recuperação ucraniana já na segunda parte.

No entanto, Cay, Nilson e Ricardinho viriam a confirmar a vitória lusa, de nada valendo o golo dos ucranianos, apontado já no último minuto.

Portugal espera agora o desfecho do Grupo D, onde ainda está tudo em aberto. Espanha, Azerbaijão e França são os possíveis adversários da seleção capitaneada por Ricardinho.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar