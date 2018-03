Desporto Portugal vence Suíça com reviravolta na qualificação para o Europeu de sub-21 Por

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 venceu hoje a Suíça por 4–2, depois de chegar ao intervalo a perder por 2-0, conseguindo o primeiro triunfo fora no Grupo 8 de apuramento para o Europeu de 2019.

Os helvéticos adiantaram-se com tentos de Djibril Sow, aos quatro minutos, e Eray Cümart, aos 37, mas, na segunda metade, Heriberto Tavares, aos 50, André Horta, aos 57, João Félix, aos 64, e Gil Dias, aos 90, materializaram a reviravolta.

A formação comandada por Rui Jorge ascendeu, provisoriamente, à liderança do agrupamento, com 13 pontos (seis jogos), contra 12 da Bósnia-Herzegovina (seis), que ainda joga hoje no Liechtenstein, e também 12 da Roménia (seis).