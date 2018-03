Mundo Portugal no 77.º lugar dos países mais felizes do mundo Por

De acordo com o relatório da World Happiness Report 2018, Portugal é o 77.º país mais feliz do mundo, num ‘ranking’ liderado pela Finlândia.

Do total de 156 países que o relatório tem em conta, Portugal surge na 77.ª posição, o que representa uma subida de 12 lugares no ‘ranking da felicidade’, quando comparado com o ano anterior. Ainda assim, Portugal surge abaixo de países como o Paquistão (75.º), Turquemenistão (68.º), Kosovo (66.º) e Roménia (52.º).

Para o estudo da felicidade, a instituição estuda fatores como a esperança média de vida, a liberdade de escolha, a ausência de corrupção, o apoio social e o Produto Interno Bruto.

De resto, no topo da tabela, os dez países onde a felicidade é mais abundante são os mesmos que nos últimos anos, apenas com algumas trocas entre eles.

Se a Noruega ocupava a primeira posição em 2017, seguida da Dinamarca, ‘vencedora’ em 2016, surgem neste ano atrás da Finlândia, que aparece como o país que tem os habitantes mais felizes. Os dez primeiros lugares ficam completos com a Islândia, a Suíça, a Holanda, o Canadá, a Nova Zelândia, a Suécia e a Austrália.

No reverso da medalha, a situação é semelhante, com países como o Burundi, República Centro Africana, Sudão do Sul, Tanzânia, Iémen, Ruanda e Síria a estarem entre aqueles cujos habitantes são ‘menos felizes’.

O World Happiness Report deste ano tem, contudo, uma nova ‘modalidade’ que estuda onde os imigrantes são mais felizes. Mais uma vez, a Finlândia é a vencedora, mas o relatório sublinha que “os países com imigrantes mais felizes não são os países mais ricos, mas, ao invés disso, são os países com um conjunto mais equilibrado em termos de apoio social e institucional”.

