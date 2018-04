Economia Portugal mantém terceira maior dívida da UE Por

Portugal mantém a terceira maior dívida pública da União Europeia (UE), apesar de esta ter baixado, em 2017, para os 125,7 por cento do PIB, face ao ano anterior, segundo o Eurostat.

De acordo com a primeira notificação para 2017, a dívida pública da zona euro recuou para os 86,7 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), face aos 89,0 por cento homólogos, e a da UE baixou para os 81,9 por cento (contra 83,3 por cento), sendo a terceira quebra homóloga consecutiva em ambas as zonas.

Segundo o gabinete de estatísticas da UE, 15 Estados-membros apresentaram uma dívida pública superior aos 60 por cento, tendo as mais elevadas sido registadas na Grécia (178,6 por cento do PIB), em Itália (131,8 por cento), em Portugal (125,7 por cento – um recuo face aos 129,9 por cento de 2016), na Bélgica (103,1 por cento) e em Espanha (96,3 por cento).

Os menores rácios da dívida em função do PIB foram observados na Estónia (9,0 por cento), no Luxemburgo (23,0 por cento), na Bulgária (25,4 por cento), na República Checa (34,6 por cento), na Roménia (35,0 por cento) e na Dinamarca (36,4 por cento).

