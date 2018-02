Desporto Portugal joga com Argélia, Bélgica e Tunísia antes do Mundial Por

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou o agendamento de três jogos para preparar o Mundial da Rússia. Portugal vai defrontar a Tunísia, depois a Bélgica e termina com um inédito confronto com a Argélia.

O primeiro destes particulares está marcado para 28 de maio, em solo nacional, mas ainda sem estádio confirmado.

Nesse dia, Portugal vai defrontar pela primeira vez a Argélia, formação que tem como protagonista Yacine Brahimi, avançado que representa o FC Porto.

A turma africana, onde alinha também o ex-sportinguista Slimani, falhou a qualificação para o Mundial’2018.

Segue-se, a 2 de junho, a bem mais cotada Bélgica, apontada por muitos especialistas como estando numa segunda linha de (a par da Seleção Nacional) ao triunfo na Rússia.

Os jogos de preparação para o Mundial terminam a 7 de junho, novamente em Portugal (ainda sem estádio confirmado), com a equipa das Quinas a defrontar pela segunda vez na história a Tunísia.

O único confronto entre as duas seleções data de 2004, quando empataram a um golo, num encontro de preparação para o Europeu.

Na fase final do Mundial, Portugal encontra-se colocado no grupo B, com Espanha, Irão (treinado por Carlos Queiroz) e Marrocos.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar