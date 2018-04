Nas Redes Portugal ignorado pelos fãs da Eurovisão Por

Uma rede de fãs da Eurovisão tem votado nas canções candidatas à edição de Lisboa e O Jardim, tema que vai representar Portugal, não somou ainda qualquer voto.

Realizadas as rondas por sete países, os membros da Organização Geral dos Amantes da Eurovisão têm comprovado o anunciado favoritismo de Israel, que já soma mais do dobro dos votos do mais direto perseguidor, a França.

O tema interpretado por Netta Barzilai recolheu até ao momento 84 pontos, enquanto a canção francesa tem 40. A Austrália, com 36 pontos, encerra o pódio.

No fundo da tabela encontra-se a Ucrânia, com três pontos. Portugal, que leva Cláudia Pascoal e Isaura na defesa do título de Salvador Sobral, está a zero.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar