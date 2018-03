Local Portugal Fashion prosseguiu no Porto com novos talentos na passerelle Por

A 42.ª edição do Portugal Fashion prosseguiu no Porto, nesta quinta-feira, depois do arranque, no passado sábado, em Lisboa.

Agora no Parque da Cidade, após nove anos na Alfândega do Porto, o evento estendeu as passadeiras aos novos talentos da plataforma Bloom, que desfilaram ao lado de alguns nomes conceituados no mundo da moda. como Júlio Torcato e Anabela Baldaque.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar