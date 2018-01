Economia “Portugal tem excelente oportunidade para corrigir erros do passado”, diz banco espanhol Por

O momento económico de Portugal é “altamente favorável”, salienta a análise trimestral do Bankinter. Para o banco espanhol, é mesmo “uma excelente oportunidade para corrigir e eliminar os erros do passado”.

O aviso está lá: o endividamento público continua num nível elevado. No entanto, o que sobressai do relatório é tom otimista quanto às estimativas para a economia nacional.

“Portugal encontra-se, em termos económicos, num momento altamente favorável. Trata-se de uma excelente oportunidade para corrigir e eliminar os erros do passado, nomeadamente o excessivo endividamento da economia, que não deve ser desperdiçada”.

É precisamente o elevado nível do endividamento público “que continua a manchar o panorama económico português”, mas os indicadores destacados pelo Bankinter não podiam ser melhores.

“O PIB português mantém uma tendência de forte crescimento adquirida no final de 2016. A aceleração no consumo privado aparenta ser mais duradoura do que prevíamos anteriormente”.

Os analistas do banco espanhol destacam ainda “a diminuição da fatura com os juros” referentes à dívida pública, que correspondem atualmente a 3,7 por cento do PIB.

“A manutenção de um crescimento robusto, em conjunto com uma considerável poupança na fatura com os juros, irá permitir reduzir o elevado nível de endividamento público”, antecipa a análise do Bankinter.

