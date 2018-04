Portugal emite hoje até 1250 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) realiza hoje dois leilões das linhas de BT com maturidades em 20 de julho de 2018 (três meses) e 22 de março de 2019 (11 meses), com um montante indicativo global entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros.

No último duplo leilão comparável, que ocorreu em 21 de fevereiro, Portugal colocou 300 milhões de euros a três meses a uma taxa de -0,417 por cento e 800 milhões a 11 meses a uma taxa de -0,393 por cento.

Esta é a primeira ida ao mercado para financiamento de curto prazo no segundo trimestre e já estava prevista nas linhas de atuação do segundo trimestre do IGCP.