Desporto Portugal defronta hoje a Holanda Por

Depois da vitória sobre o Egito, Portugal entra em campo, nesta segunda-feira, para medir forças contra a Holanda, naquele que será o último jogo particular antes de Fernando Santos anunciar os convocados para o Mundial. O jogo de hoje arranca às 19h30.

O treinador português, Fernando Santos, já admitiu que o embate de logo mais servirá para dar minutos a jogadores que não o fizeram na última sexta-feira.

Por isso, é de esperar que hoje, em Genebra, na Suíça, possa haver rotatividade na formação das quinas que terá pela frente a Holanda.

Longe de ser a ‘laranja mecânica’ de outros tempos, a Holanda não irá marcar presença no Mundial, depois de também ter falhado o Campeonato da Europa, em 2016, vencido por Portugal.

Orientada pelo ex-benfiquista Ronald Koeman, a Holanda conta nas suas fileiras com o sportinguista Bas Dost.

Depois do duelo desta noite, recorde-se, os campeões da Europa ainda fazem mais três jogos particulares antes da entrada em ação no Mundial, porém, esses duelos já são com os convocados finais para o Campeonato do Mundo.

Assim, pode tomar nota na sua agenda quais são os jogos amigáveis que Portugal fará, depois deste com a Holanda, a ser jogado hoje. Além da ‘laranja mecânica’ a formação lusa defronta a 28 de maio a Tunísia, em Braga, a 2 de junho a Bélgica e, a 7 de junho, a Argélia.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar