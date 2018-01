Portugal e Angola devem manter “relação benéfica para as duas partes”, diz Jerónimo de Sousa

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu este domingo que Portugal e Angola devem manter “uma relação benéfica para as duas partes”, podendo ser reforçada com a procura pelo “respeito pela soberania do povo angolano”.

“O PCP considera e tem sempre declarado que a importância e o interesse mútuo que corresponde aos interesses do povo angolano e aos interesses do povo português de reforço das relações, a diversos níveis, procurando, naturalmente, respeito pela soberania do povo angolano”, afirmou Jerónimo de Sousa.

“É neste quadro , sem me pronunciar em relação a sistemas de justiça que possam estar em curso, o fundamental, e creio que todos comungamos desta ideia, é que Angola e Portugal mantenham uma relação benéfica para as duas partes”, respondeu o líder comunista, quando questionado sobre a relação entre os dois países.

A responder a questões numa conferência de imprensa de apresentação de conclusões da reunião do Comité Central do PCP, Jerónimo de Sousa considerou não ser “capaz de discernir” sobre a conduta do Governo português.

“Nós temos esta ideia de princípio e de fundo, naturalmente, não dominamos os posicionamentos do Governo do PS”, admitiu.

Neste sábado, recorde-se, o ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou que as relações diplomáticas entre Portugal e Angola “são, neste momento excelentes”, e recusou-se a comentar a intenção de Luanda em fechar consulados em Lisboa e Faro.

“Não tenho para a dizer. Essas comunicações são por via formal”, referiu.

