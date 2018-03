Nas Notícias Portugal em alerta por causa de tornados Por

As próximas horas vão deixar Portugal em alerta por causa de possibilidade de tornados, que podem acontecer em várias regiões continentais.

Depois da doca de Faro, que sofreu um pequeno tornado nesta quarta-feira, nas próximas horas também podem acontecer fenómenos semelhantes em outras regiões portuguesas.

O fenómeno extremo de vento pode ocorrer, como aquele que virou várias embarcações no Algarve.

Esta situação pode voltar a repetir-se, em outras localidades de Portugal continental.

De acordo com Bruno Café, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, estes fenómenos podem ocorrer, nas próximas horas, “mais a sul e nas zonas do litoral norte e centro”.

“As condições meteorológicas serão, nas próximas horas, de grande instabilidade”, avisa o meteorologista, em declarações ao Jornal de Notícias.

O primeiro dia de março entrará com chuva, frio e possibilidade de trovoada.

A agitação marítima também tem preocupado as autoridades.

