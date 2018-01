Portos nacionais movimentam cargas recorde

A atividade dos portos nacionais continua em franca expansão a levar em conta os números de mercadoria movimentada em 2017.

O porto de Leixões – o maior da região norte – movimentou cerca de 19,5 milhões de toneladas de carga, representando um acréscimo em oito por cento do que havia movimentado em 2016.

Este é, pois, um recorde para o porto nortenho, que nunca tinha movimentado tanta mercadoria num só ano.

Quanto ao porto de Lisboa também está em crescimento e movimentou 12,1 milhões de toneladas, refletindo-se num crescimento de 19 por cento em comparação com o que havia movimentado no ano de 2016.

“Com os meses de maio e de outubro a contribuírem de forma expressiva para o sucesso do balanço de mercadorias”, revela a autoridade portuária (APDL), em comunicado.

“Estes números são muito encorajadores, sobretudo porque demonstram o acerto da estratégia adoptada, com foco no crescimento, sustentado na paz social no porto”, explica Lídia Sequeira, presidente da Administração do porto de Lisboa, em comunicado.

