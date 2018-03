Nas Notícias Porto terá autocarro elétrico autónomo Por

A STCP vai testar até ao início de 2019, na zona do polo universitário da Asprela, no Porto, um autocarro sem condutor, movido a energia elétrica, com autonomia até oito horas. O projeto é financiado em 90 por cento por fundos europeus.

O projeto pertence ao consórcio europeu FABULOUS (Sistemas de Operação de Nível Urbano de Autocarros Automatizados Futuros), liderado pela agência de inovação de Helsínquia, na Finlândia.

De acordo com o diretor administrativo e financeiro da STCP, Paulo Ferreira, este projeto “centra-se no modo como as cidades podem usar miniautocarros de condução sem condutor de forma sistemática”.

O objetivo é o de obter a operação de linhas de autocarros automatizados sendo que, para desenvolver a tecnologia necessária de funcionamento, a SCTP está a convidar parceiros nacionais.

Paulo Ferreira revelou ao Jornal de Notícias (JN) que, nesta altura, “está a decorrer a fase de consulta ao mercado para a escolha de veículos que já têm data para ser ensaiados em várias cidades europeias, uma delas é o Porto”.

Além do Porto, o projeto está ainda na Grécia, Holanda, Noruega, Estónia e Finlândia.

“O valor total do investimento é de 7,8 milhões de euros. Serão comparticipados, a fundo perdido, pela União Europeia, em 90 por cento. No caso de Portugal, a STCP vai avançar com um milhão, ao longo dos próximos três meses, dos quais 100 mil euros são fundos próprios”, revelou.

“Queremos testar o conceito para que haja uma utilização comercial a partir de 2020”, assumiu Paulo Ferreira ao JN.

