Cultura Portimonense faz reviravolta e vence Moreirense nos descontos Por

O Portimonense derrotou hoje em casa o Moreirense, por 4–3, depois de inverter uma desvantagem de 3–0 com dois penáltis nos últimos minutos, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O Moreirense esteve a vencer por 3-0, com golos de Tozé (38 e 52) e Bilel (40), o primeiro dos quais apontado de grande penalidade, mas a equipa algarvia deu a volta com um ‘hat-trick’ de Pires (55, 90 e 90+4) – os dois últimos de penálti – e um tento de Ruben Fernandes (64), num jogo em que o árbitro ainda expulsou Zizo e Boubacar, do conjunto minhoto, no período de compensação.

O Portimonense ocupa o nono lugar, com 34 pontos, enquanto o Moreirense caiu duas posições, para 16.º, e soma 25 pontos, mais dois do que o Feirense, 17.º classificado e primeira equipa abaixo da linha de despromoção.

