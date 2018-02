Portal e-fatura em baixo impede validação das despesas

O portal e-fatura das Finanças tem estado em baixa, nas últimas horas, nesta quinta-feira, último dia onde os contribuintes podem validar as suas faturas para deduções em IRS.

De acordo com o jornal ECO, o portal das Finanças teve problemas durante a manhã e fonte oficial do Ministério das Finanças terá garantido que a “situação foi detetada pela própria AT (Autoridade Tributária e Aduaneira) que resolveu o problema prontamente”, cerca das 16:20.

As faturas que estiverem pendentes no sistema devem ser validas. Se não forem, não serão contabilizadas.

A entrega da declaração de IRS, essa, será entre 1 de abril e 31 de maio e, neste ano, os contribuintes, recorde-se, não podem entregar os dados em papel.

