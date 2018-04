Motores Porsche com motor para a Fórmula E em banco de ensaios no outono Por

A Porsche vai iniciar os testes com o seu motor para a Fórmula E em banco de ensaios no outono deste ano.

O primeiro propulsor elétrico concebido pelo departamento de competição da marca de Weissach está a ser construído como um projeto especial desde o ano passado, e estará pronto a tempo de participar na sexta temporada (2019/2020) do campeonato de monolugares elétricos sancionado pela FIA.

Para este projeto foi criado um grupo específico na Porsche, que tem estado ativamente na pesquisa desde o final do ano passado, depois de uma fase de projeto para a construção do primeiro grupo motopropulsor. Desde então a marca tem estado num período de espera pela confirmação da homologação do mesmo, o que sucedeu na semana passada.

A partir daí a Porsche recebeu uma série de informações sobre o Gen2, o carro que entrará em competição na temporada cinco da Fórmula E, de modo a poder iniciar a fase de finalização e desenvolvimento da sua primeira unidade motriz para a disciplina.

“Agora que tivemos a última informação da FIA de como será extatemente o carro, e a forma como poderemos finalizar e utilizar a nossa primeira unidade motrizes, temos a intenção de a colocar no banco de ensaios em Weissach em setembro ou outubro deste ano”, fez saber Andreas Seidl.

O chefe de projeto da Porsche para a Fórmula E referiu também que a intenção da marca é que o motor “esteja pronto para o carro em janeiro”, pois não receberá as peças do carro antes de 1 de janeiro de 2019.

“Estamos a abordar tudo com muito respeito, pois temos a noção do desafio que temos à nossa frente. Vamos entrar em competição com construtores que estão na disciplina há cinco antes, por isso vai ser duro, mas ao mesmo tempo sabemos que teremos uma boa base de trabalho”, acrescenta Seidl.