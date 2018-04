Motores Porsche bate recorde de Lewis Hamilton em Spa-Francorchamps Por

Depois da saída do Campeonato do Mundo de Resistência no final da temporada passada, a Porsche não se limitou a preparar a sua entrada na Fórmula E, surgindo agora com (mais) um recorde para o seu 919 Hybrid LMP1.

Na mítica pista belga de Spa-Francorchamps a marca de Weissach foi em busca de um recorde para juntar às três vitórias nas 24 Horas de Le Mans do seu famoso protótipo de competição. E no início desta semana conseguiu-o, superando a anterior melhor marca do traçado das Ardenas, que era pertença de Lewis Hamilton e do Mercedes W08 d Fórmula 1 – 1m42,533s.

Nos 7,004 km de Spa, Neel Jani levou o Porsche 919 Hybrid a realizar uma volta em 1m41,770s. Isto apesar do protótipo Campeão do Mundo de Resistência ter sido bastante modificado relativamente à versão que competiu no WEC, quer em termos aerodinâmicos – ‘saias’ laterais e ‘asa’ dianteira –, quer no que se refere a motor, que não foi submetido a qualquer limite energético, como sucedia na competição.

Além disso foi retirado o efeito híbrido ao nível da pressão de gasolina, permitindo ao bloco de quatro cilindros passar de 500 a 720 cv. O ‘boost’, anteriormente limitado a 6,37 megajoules, passou para uns 8,49 mj. Ou seja uma uma potência suplementar que passou de 400 a 440 cv, permitindo uma potência total de 1200 cv.

Para ajudar Neel Jani a bater o recordo a Porsche também apresentou um sistema de travagem inteiramente revisto, o que também fez relativamente à direção e às suspensões. O peso sofreu um emagrecimento de 39 kg, para se situar nos 849 kg, conseguidos pela supressão do sistema de ar condicionado.

Mas nada que apreciar o feito em imagens.