Local Ponte de Sor: Homem morreu ao cair de poste de eletricidade Por

Um homem morreu hoje ao cair de um poste de eletricidade em em Foros do Arrão, concelho de Ponte de Sor, quando trabalhava a cerca de cinco metros do solo.

A vítima tinha 52 anos e residia no concelho.

De acordo com uma fonte dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, o trabalhador foi transportado para o Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde de Ponte de Sor, como ferido grave.

No entanto, não resistiu aos ferimentos, tendo sido declarado o óbito, salientou uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Portalegre.

Por se tratar de um presumível caso de acidente de trabalho, para além da GNR estiveram no local elementos da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), no intuito de averiguar as circunstâncias que provocaram a queda.

