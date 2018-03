EUA Em direto: Há vítimas mortais no acidente com ponte na Flórida Por

Uma ponte pedonal colapsou junto à Universidade da Florida, nos EUA, nesta quinta-feira. A imprensa local e socorristas dão conta de que existem vítimas mortais. Esta informação, no entanto, ainda não foi confirmada pelas autoridades.

A estrutura, com um peso de 950 toneladas, tinha sido concluída no passado sábado e aguardava pela inauguração.

Várias imagens mostram carros soterrados pela ponte, reforçando a teoria de que há múltiplas vítimas, incluindo mortais.

Elementos da polícia e dos bombeiros vão revelando à imprensa, embora de forma não oficial, de que já há vítimas mortais confirmadas.

Tiona Page não viu o acidente, mas sentiu-o. “Parecia que estava a haver um sismo”, revelou a testemunha que se encontra “num 15.ª andar”.

Quando olhou, viu a ponte destruída e pessoas em pânico. “Gritavam e olhavam para os carros esmagados, sem poderem fazer nada”, acrescentou.

Como a estrutura ainda não foi inaugurada, não era permitida a circulação. As vítimas serão assim as pessoas que se encontravam nas viaturas que passavam pela ponte no momento do colapso.

Veja em direto, através da reportagem da ABC News.

[Em Atualização]

