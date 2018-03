Nas Notícias Ponte 25 de Abril “está segura”, garantem engenheiros civis Por

O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), por via do presidente do conselho diretivo, Carlos Pina, vem a público tranquilizar os utentes da Ponte 25 de Abril garantindo que esta “está e estará segura”.

Numa altura em que foram apontadas anomalias à infraestrutura – uma das mais utilizadas em Portugal diariamente por milhares de pessoas – este responsável da engenharia nacional procura afastar a ideia de perigo que se possa instalar no pensamento dos utentes.

“As anomalias que, recentemente, têm vindo a público são na realidade detetadas precisamente com o programa de monitorização que fizemos”, referiu, em declarações aos jornalistas.

O presidente do conselho diretivo do LNEC não afasta, no entanto, o cenário de que as obras na ponte “deviam ser realizadas o mais depressa possível”.

Carlos Pina assegura que “desde a ocorrência destas anomalias, o acompanhamento é mais atento, necessariamente, para que não hajam ocorrências inesperadas”.

A Ponte 25 de Abril deverá entrar em obras, em breve, e estas devem decorrer por um período de 24 meses para corrigir algumas anomalias na estrutura, como fissuras e parafusos soltos.

O Presidente da República já pediu obras com caráter de “urgência”, embora tenha afastado “alarmismos”.

“Há um relatório que aponta para urgência em obras – não quer dizer que a ponte esteja a cair; e há o Governo que percebe a urgência e que determina essas obras”, disse o chefe de Estado, nesta quinta-feira, em declarações aos jornalistas.

