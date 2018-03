EUA Polónia compra mísseis Patriot aos EUA Por

O ministro da Defesa da Polónia, Mariusz Blaszczak, rubricou nesta quarta-feira um contrato de aquisição do sistema de mísseis antiaéreos Patriot, por 4750 milhões de dólares (3800 milhões de euros), o maior contrato militar da história do país europeu. “Sabemos por experiência própria que a segurança não tem preço”, justificou Blaszczak.

“Com esta compra entramos no clube de Estado com o sistema de defesa antiaérea mais avançado do mundo, o que constitui um grande passo em frente para as Forças Armadas polacas”, disse o Presidente da Polónia, Andrzej Duda, que testemunhou a assinatura do contrato juntamente com o primeiro-ministro, Mateusz Morawiecki.

A operação teve um custo de 4750 milhões de dólares, abaixo do valor de 10,5 mil milhões inicialmente previsto, segundo a agência de notícias espanhola Efe.

“Sabemos por experiência própria que a segurança não tem preço”, disse o ministro da Defesa, classificando as condições oferecidas de “muito vantajosas” para a Polónia.

O embaixador dos Estados Unidos em Varsóvia, Paul W. Jones, assinou o contrato representando os Estados Unidos, e afirmou que com esta operação Washington confirma a sua “solidariedade” e o seu compromisso “cada território pertencente à NATO”.

A assinatura do contrato põe fim a três anos de negociações, durante os quais Varsóvia acelerou os esforços para modernizar o seu exército, no seguimento da anexação russa da península da Crimeia em 2014 e dos receios causados pelo expansionismo militar da Rússia na região.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar