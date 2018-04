EUA Polícia junta 13 camiões para impedir suicídio (com vídeo) Por

A polícia de Michigan, nos Estados Unidos, recorreu a 13 camiões para impedir que um homem saltasse de uma ponte, numa autoestrada, e cometesse suicídio. Veja o vídeo.

O momento foi capturado em vídeo e mostra 13 camiões estacionados, lado a lado, debaixo de uma ponte na autoestrada 696.

As autoridades de Michigan foram alertadas para o facto de estar um homem em cima do ‘viaduto’, tendo-se dirigido imediatamente para o local. Após cortarem o trânsito em ambas as direções, estacionaram 13 camiões por baixo do local, de modo a amparar o salto do homem.

Além da polícia de Michigan, também as corporações de Huntington e Oak Park estiveram envolvidas num resgate que demorou várias horas.

Assim que foi demovido da ideia, o homem foi transportado para o hospital para ser avaliado.

O Departamento da Polícia recorreu ao Twitter para dar conta do sucedido e alertar a população.

“Isto mostra o trabalho dos oficiais para salvar a população. Mas mostra também um homem a lutar contra a decisão de acabar com a sua própria vida. Por favor, lembre-se que a ajuda esta disponível”, escreveram, acompanhados do número de telefone da linha de prevenção ao suicídio.

“Há tantas pessoas que podem ajudá-lo a escolher ajuda e a viver”, acrescentaram.

Veja o vídeo do incidente.





