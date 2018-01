Nas Notícias Polícia está a cinco quilómetros para metade dos portugueses Por

Uma equipa de peritos em informação geográfica e segurança da Universidade Nova de Lisboa fez uma radiografia à demografia e distribuição das forças de segurança em Portugal. A equipa de investigação verificou que metade da população tem polícia a mais de cinco quilómetros de distância.

Os investigadores fazem parte do IMS (Information Management School) da Universidade Nova de Lisboa e do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI) e estão a testar um simulador tecnológico – SIM4 Security – para antecipar, no curto prazo, movimentos da população nos próximos anos e a distribuição das forças de segurança.

Desde logo, um dos dados relevantes mostra que 50 por cento da população reside a mais de cinco quilómetros das forças de segurança, enquanto 14 por cento mora a mais de 10 quilómetros.

“Não é apenas a distância a que o posto se encontra que deve ser considerada mas também, mesmo com o esforço da força de segurança por se tentar manter visível, a perceção de segurança que diminui dada a falta da proximidade”, revela Sara Ribeiro, uma das investigadoras, em declarações ao Diário de Notícias (DN).

Os membros que têm realizado esta análise notam, porém, ser necessária mais informação quanto ao efetivo existente em cada posto da GNR ou esquadra da PSP, para que a análise possa ser mais exata.

“Quando obtivermos dados mais precisos junto à GNR e à PSP, como o número de efetivo por posto e esquadra, conseguiremos cruzar essas informações com as dos movimentos migratórios e desenvolver cenários que nos permitem dizer para onde se devem deslocar os recursos policiais, humanos e materiais, adaptados ao tipo de população, principalmente os grupos de risco, e à criminalidade mais comum nessa região”, explicou Teresa Rodrigues, coordenadora deste estudo.

Esta análise, que olhou para a localização do dispositivo policial mais próximo e as populações, vem testando um simulador tecnológico para antecipar como será a demografia nos próximos anos e, desse modo, permitir que sejam distribuídas as forças de segurança segundo a evolução populacional prevista.

Segundo o DN e as projeções que esta análise científica permite antecipar, 85 por cento dos concelhos vão ter menos população até 2040.

Este estudo é conhecido no dia em que uma outra análise mostra que os portugueses se sentem seguros e sem medo de assaltos.

