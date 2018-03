Nas Notícias Vídeo: Polícias atacados com espada em Manchester Por

Um jovem de 23 anos foi detido este domingo, em Manchester, depois de atacar dois polícias com uma espada. Um agente está hospitalizado em estado grave, mas estável. Veja o vídeo.

As autoridades de Manchester detiveram um jovem de 23 anos, depois de este ter agredido dois agentes com uma espada.

O incidente aconteceu pelas 14h00 deste domingo, em Whalley Range.

De acordo com testemunhas, em declarações ao Daily Star, o homem estaria alegadamente a correr pela rua com a espada de cerca de 90 centímetros na mão, ameaçando quem se cruzava com ele.

Encurralado pelas autoridades, decidiu enfrentar os polícias para fugir. Acabou atingido por um taser e detido.

O vídeo mostra o momento do ataque, quando o jovem estava já cercado pelas autoridades. Veja.

