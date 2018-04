América do Sul Polícia acusa ratos de comerem marijuana desaparecida Por

Há dois anos, tinham dado entrada seis toneladas de marijuana, num armazém da polícia da cidade de Pilar, perto de Buenos Aires, na Argentina. Cerca de meia tonelada desapareceu. Os ratos comeram-na, justificam oito polícias, que foram alvo de um processo disciplinar e despedimento.

Um caso de desaparecimento de marijuana apreendida, na Argentina, tem dado que falar, não só nas redes sociais, mas na imprensa, até porque a história bizarra tem o lado sério: os agentes terão tido grande imaginação para justificar por que razão faltavam 540 quilos, das 60 toneladas.

Segundo a versão da polícia da cidade, foram os ratos do armazém que se viciaram no produto e ao longo desses seis anos foram consumindo, conta o The Guardian.

A história deu origem a um processo e acabou na justiça. Uma equipa de cientistas garante que seria impossível que os ratos sobrevivessem àquela quantidade de marijuana e que teriam de ser encontrados cadáveres dos rastejantes, no armazém.

Já despedidos, quatro polícias que estão envolvidos regressam a tribunal no dia 4 de maio, para mais uma audiência perante o juiz, que vai averiguar se se trata de um caso de negligência simples, ou de um crime.

