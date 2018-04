Motociclismo Pódio e vitória TT3 para Mário Patrão no Algarve Por

Tal como sucedera na primeira prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, Mário Patrão alcançou a segunda posição e a vitória na classe TT3, destinada a motos com mais de 450 cc.

O piloto de Seia começou por obter o segundo tempo no prólogo da Baja TT de Loulé, mas após o setor seletivo de 83,4 km realizado no sábado desceu para quarto da classificação geral. Não ‘baixou os braços’ e no final da manhã já seguia em terceiro. Daí até ao fim da prova, após nova especial de 81,6 km, conseguiu alcançar o segundo posto final.

Apesar do resultado, o sete vezes campeão nacional admite que ainda não está na sua forma ideal, pelo que vai continuar a trabalhar para atingir o seu melhor nível competitivo, após a cirurgia que o impediu de alinha no Rali Dakar: “Ainda não estou no meu melhor ritmo competitivo, mas estou satisfeito com o resultado alcançado. Não foi uma corrida fácil. A Baja de Loulé foi competitiva de início ao fim. Há que continuar a melhorar e é para isso que continuamos a trabalhar. Obrigado a todos os meus patrocinadores”.