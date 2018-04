Cultura Pode Portugal bisar na Eurovisão, questiona o The Telegraph Por

O influente jornal The Telegraph ordenou, por alegado favoritismo, as canções concorrentes à Eurovisão de 2018 e deixou O Jardim no quinto lugar, admitindo que Portugal “pode alcançar o segundo triunfo consecutivo”.

Meio em jeito de pergunta, meio em jeito de aviso, o jornal britânico elogiou o tema interpretado por Cláudia Pascoal, “de cabelo cor de rosa”, e Isaura.

“A nação que venceu no ano passado, definindo a tendência para muitos países competirem com temas na própria língua em vez do inglês, manteve a tradição com uma canção em português”, destacou.

“A cabelo cor de rosa Cláudia Pascoal interpreta de forma sentida esta balada indie com arrepios eletropop, lindamente íntima e também contemporânea”, elogiou o The Guardian.

“Simplesmente adorável. Será que Portugal pode vencer duas vezes seguidas?”

O grande favorito, nas apostas do The Telegraph, é Toy, o tema da israelita Netta, “uma mistura de Jack Black com Meghan Trainor”.

Fecham o pódio a República Checa, com Lie to me, e Estónia, com La Forza.

