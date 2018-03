Nas Notícias “Pode haver uma convulsãozita” na bancada parlamentar do PSD, admite Rui Rio Por

Rui Rio reúne amanhã, pela primeira vez, com a bancada parlamentar do PSD. “Pode haver ali uma convulsãozita”, admitiu ali o presidente social-democrata.

Em tom irónico, o ex-autarca deu a entender que não acreditar ter oposição interna entre os deputados, apesar da polémica eleição do novo líder da bancada parlamentar, Fernando Negrão.

À saída da reunião da Comissão Política, Rui Rio manifestou-se confiante nas “condições” que “sempre existiram” para um bom relacionamento entre a direção do PSD e o grupo parlamentar.

“Pode haver ali uma convulsãozita, mas não estou a ver em 89 deputados que haja ali uma quantidade enorme de deputados que diz ‘agora não colaboro, agora não exerço a função’. Se isso acontecer, será um epifenómeno, de dois, três, quatro ou cinco”, afirmou.

Rui Rio garantiu sentir ter a confiança da quase totalidade dos deputados laranjas.

“Se não tiver 89, hei de ter 80 e tal deputados para cumprir a função para que foram eleitos, ser oposição”, reforçou.

Essa função é “apontar aquilo que está mal”, para que o Governo saiba como deve fazer, acrescentou.

“Estou a ver os deputados do PSD, todos eles, disponíveis para cumprir a sua função que é apontar as fragilidades do Governo, é isso que se espera em nome do interesse nacional”, insistiu.

Amanhã, pelas 11h00, Rui Rio vai encontrar-se cara a cara com os deputados do PSD, cerca de três semanas após a tomada de posse como presidente do partido e duas semanas após a eleição de Fernando Negrão para líder da bancada.

A reunião vai decorrer na Sala do Senado da Assembleia da República, como tem sido habitual.

